Texaanse vrouw riskeert doodstraf nadat ze zwangere vrouw doodde om haar foetus te stelen

In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, staat een 29-jarige vrouw terecht omdat ze een zwangere vrouw had vermoord met als doel haar ongeboren kind te stelen. De vrouw riskeert de doodstraf.

Taylor Parker had in 2020 haar vriend en familieleden maandenlang doen geloven dat ze zwanger was, terwijl dat medisch niet mogelijk was. Ze postte fictieve berichten op sociale media en gebruikte zelfs een valse siliconenbuik om zwanger te lijken.

Op 9 oktober trok de vrouw naar het huis van Reagan Simmons-Hancock, een 21-jarige vrouw die in de laatste maanden van haar zwangerschap zat. Parker stak de vrouw in totaal ruim honderd keer. Ze haalde de baby uit de buik en vertrok, terwijl de driejarige dochter van het slachtoffer aanwezig was in het huis.

De politie trof de vrouw kort daarna, op zowat vijftien kilometer van de woonplaats van het slachtoffer, aan in haar auto, met de pasgeboren baby op haar schoot. Ze verklaarde dat ze net bevallen was. De baby werd in het ziekenhuis opgenomen, maar overleefde het niet.

Het proces, dat begon in het stadje New Boston, ten oosten van Dallas, zal naar verwachting minstens een maand duren. Volgens het openbaar ministerie was de vrouw al maanden op zoek naar een zwangere vrouw om haar baby te stelen. Er hangt haar mogelijk de doodstraf boven het hoofd.