R. Kelly schuldig aan maken kinderporno en seksueel misbruik minderjarigen

De Amerikaanse zanger R. Kelly is schuldig aan het seksueel misbruiken van minderjarigen en het maken van kinderporno. Dat heeft een rechtbank in Chicago woensdag bepaald.

De 55-jarige muzikant stond terecht voor dertien aanklachten, waaronder seksuele uitbuiting van een minderjarige, het maken van kinderporno en het verleiden van een minderjarige tot onwettig seksueel gedrag. Hij werd vrijgesproken op zeven punten, waaronder alle aanklachten in verband met samenzwering.

Het proces duurde vijf weken. Juryleden hoorden vier van Kelly’s vermoedelijke slachtoffers, die allemaal getuigden dat ze minderjarig waren toen de zanger hen seksueel begon te misbruiken. Hun beschuldigingen tegenover Kelly werden onderschreven door dertig getuigen.

Kelly, wiens echte naam Robert Sylvester Kelly is, werd berecht samen met twee medeverdachten, voormalig bedrijfsleider Derrel McDavid en partner Milton ‘June’ Brown, maar die werden onschuldig bevonden.

Het vonnis wordt op een later tijdstip bekendgemaakt, maar Kelly riskeert opnieuw tientallen jaren gevangenisstraf. In juni werd de gevallen r&b-ster in New York al veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf wegens onder meer ontvoering, seksuele uitbuiting en mensenhandel.

Kelly stond in 2008 al eens terecht voor het maken van kinderporno, nadat in 2002 een videoband opdook waarop hij seks had met een meisje dat vermoedelijk minderjarig was. Hij werd destijds vrijgesproken, omdat niet bewezen kon worden dat het meisje op de beelden daadwerkelijk minderjarig was.

Er lopen nog twee andere rechtszaken tegen Kelly. In de staat Illinois is hij aangeklaagd wegens ernstig seksueel misbruik van een minderjarige en in de staat Minnesota lopen aanklachten tegen hem voor prostitutie met een minderjarige.

Kelly werd wereldberoemd in de jaren ‘90, vooral met het nummer ‘I believe I can fly’. Hij schreef ook Michael Jackson’s nummer 1-hit ‘You are not alone’. R. Kelly heeft wereldwijd 75 miljoen albums verkocht en won voor zijn muziek drie Grammy awards.