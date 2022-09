Michel Verschueren pionierde in de beleving van het ‘merk’ Anderlecht en geldt als een vernieuwer in het profvoetbal. Niet alleen in België, ook in Europa.

Op het einde van zijn leven hadden zijn opvattingen hem ingehaald. Michel Verschueren kreeg in 1993 de goegemeente over zich heen toen hij in het veelbekeken VRT-programma Morgen Maandag stakers ‘luieriken ...