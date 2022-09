Saelemaekers scoort voor tweede week op rij in Champions League

Alexis Saelemaekers scoorde woensdagavond voor AC Milan voor de tweede week op rij in de Champions League.

Rode Duivel Saelemaekers was – als enige Belg – in de basis gestart bij de AC Milan in de thuismatch tegen Dinamo Zagreb en scoorde vlak na de rust de 2-0. Met een prima loopactie legde hij zijn rechtstreekse bewaker in de luren om een voorzet van Rafael Leao in het dak van het doel te koppen. Net voor rust had ploegmaat Olivier Giroud vanop de stip de 1-0 op het bord gezet. Mislav Orsic scoorde nog tegen voor de Kroaten, maar Tommaso Pobega stelde de Milanese zege in het slot veilig. Saelemaekers werd meteen daarna naar de kant gehaald. Bij de thuisploeg speelde ook Charles De Ketelaere de laatste twintig minuten nog mee. Divock Origi is geblesseerd, Aster Vrancks werd niet opgenomen in de spelerskern voor de Champions League.

In de partij tussen Shakhtar Donetsk en Celtic in Polen – waar de thuiswedstrijden van Shakhtar gespeeld moeten worden door de oorlog in hun thuisland – kwamen de Schotten al vroeg op voorsprong. Het openingsdoelpunt van Artem Bondarenko werd op het halfuur echter uitgewist door thuisspeler Mykhaylo Mudryk. Shakhtar staat voorlopig met vier op zes op kop, Celtic pakt zijn eerste puntje.



Uitslagen:

Milan-Dinamo Zagreb 3-1

Shakhtar Donetsk-Celtic 1-1

Manchester City - Borussia Dortmund

Rangers - Napoli

Chelsea - RB Salzburg

Real Madrid - RB Leipzig

Kopenhagen - Sevilla

Juventus -Benfica

Maccabi Haifa - PSG