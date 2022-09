Ophef rond eerste Israëlische superheld van Marvel

In mei 2024 brengt Marvel de film Captain America: new worldorder in de zalen, maar de Israëlische superheldin Sabra die haar opwachting maakt, veroorzaakt nu al beroering.

Sinds de ruwe contouren voor de vierde Captain America-film het afgelopen weekend bekend werden, is er ophef rond Sabra, het alter ego van Ruth Bat-Seraph. Zij is een Israëlische vrouw, geboren in Jeruzalem, die opgroeide in een door de overheid gecontroleerde nederzetting. Haar zoon is omgekomen bij een terroristische aanval en ze werkt bij de Israëlische geheime dienst Mossad, waar ze de eerste is met superkrachten. In de film zal Sabra gespeeld worden door de Israëlische actrice Shira Haas, bekend van de reeks Unorthodox.

Sabra is het eerste Israëlische personage in het Marvel Cinematic Universe. Haar introductie lokt felle reacties uit. Het verheerlijken van Israël en het opvoeren van een Israëlische als superheld wordt door critici als ronduit problematisch beschouwd.

Dat heeft ook te maken met de naam van het personage: Sabra verwijst algemeen naar een joodse die geboren is in Israël. Maar het herinnert de Palestijnen bovenal aan de bloedbaden in Sabra en Shatila: in september 1982 kwamen in het Palestijnse vluchtelingenkamp Shatila en de aangrenzende wijk Sabra in de Libanese hoofdstad Beiroet naar schatting 700 tot mogelijk 3.500 mensen om het leven. De meeste van hen waren burgers. Ze werden precies 40 jaar geleden brutaal vermoord door een Libanese militie, terwijl het Israëlische leger vluchtwegen zou hebben gecontroleerd. Dat Marvel nu een superheldin introduceert die haar naam deelt met een van de locaties, getuigt van ongevoeligheid, zo klinkt het.

Haar achtergrond maakt Sabra tot een politiek geladen personage, versterkt door haar witte pak met blauwe accenten – inclusief davidster op de borst, naar analogie met de Israëlische vlag. Sabra dook in 1980 al op in een comic van Incredible Hulk, zij het in een piepklein rolletje. Pas een jaar later werd ze in diezelfde reeks volwaardig geïntroduceerd.

Marvel heeft nog niet gereageerd op de controverse.