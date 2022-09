Wie is mysterieuze vrouw aan zijde Kim Jong-un?

De voorbije maanden wordtde Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vaak in het gezelschap van een vrouw gespot, maar niemand kan haar identiteit achterhalen.

Sinds een aantal maanden verschijnt er steevast een vrouw aan de zijde van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un (38). Het enige wat over haar bekend is, is wat er te zien valt op officiële beelden van het regime. Ze draagt een zwart pak, een bril en heeft altijd een zwarte handtas bij zich. Wie ze precies is, welke rol ze speelt in het Koreaanse regime en wat haar relatie is tot Kim Jong-un, is onbekend.

De Amerikaanse website NK News, die kritisch over Noord-Korea bericht, merkte haar voor het eerst op in februari dit jaar. Volgens het medium zou het kunnen gaan over Kim Sol-song, een van Kim Jong-uns halfzussen. De vrouw is vermoedelijk tussen de 30 en 40 jaar, en is wellicht iets ouder dan de Noord-Koreaanse leider. Kim Jong-un zou ook nog een tweede halfzus hebben, Kim Chun-song, die ongeveer even oud zou zijn als haar broer en zus. Ook over haar is heel weinig geweten.

De mysterieuze vrouw werd onlangs gespot tijdens een openluchtconcert. Ze gaf ook eens een map aan de Noord-Koreaanse leider vlak voor een speech in het parlement. Volgens NK News maakt de vrouw wellicht deel uit van Kim Jong-uns eventorganisatieteam. Wat haar precieze functie daarin is, is niet bekend. ‘Kim Jong-un heeft een viertal persoonlijke en administratieve assistenten. Het zou kunnen dat deze vrouw zijn persoonlijke assistente is’, schrijft de website.

Meestal heeft de vrouw een handtas bij zich, waarin vermoedelijk spullen zitten die de Noord-Koreaanse leider vaak nodig heeft: zijn telefoon, sigaretten of medicijnen.

Machtige vrouwen

De Noord-Koreaanse Kim-dynastie regeert al sinds 1948 met ijzeren vuist. Het regime geeft vrouwen zelden hooggeplaatste functies, toch lijkt er iets te veranderen. Kim Jong-un, de derde generatie van de dynastie, heeft al een paar vrouwen in hoge functies aangesteld.

Het prominentste voorbeeld daarvan is Kim Jong-uns zus, Kim Yo-jong. Zo mocht ze haar broer internationaal vertegenwoordigen en wordt ze beschouwd als belangrijke propagandist voor het regime. Vier jaar geleden gaf Kim Jong-un zijn vrouw Ri Sol-ju de titel ‘gerespecteerde first lady’, wat haar volgens analisten een hogere politieke status gaf.