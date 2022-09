Verdachte bekent misbruiken en doden 9-jarige Gino

Donny M. heeft woensdag bekend dat hij Gino (9) op 1 juni heeft ontvoerd uit het Nederlandse Kerkrade. Nadien zou hij hem hebben misbruikt, hem drugs hebben toegediend en hem vervolgens hebben gedood.

Het lichaam van Gino werd een aantal dagen na zijn ontvoering aangetroffen in Geleen, vlak bij de woning van M. De 22-jarige verdachte stond woensdag voor de rechter in Maastricht in een eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak.

Hij zou het jongetje xtc en Kamagra – een soort viagra – hebben gegeven. ‘Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan is afschuwelijk, het had niet mogen gebeuren’, zei M. zelf over de zaak.

Tijdens verhoor verklaarde de man dat hij het jongetje in zijn badkamer verstikte met een kussen. Het Openbaar Ministerie noemt echter meerdere mogelijke doodsoorzaken. M. heeft verschillende verklaringen afgelegd en bij Gino is ook ander letsel aangetroffen. Het kan ook zijn dat de jongen gewurgd of verdronken is.

Het OM wilde daarom dat een geplande observatie van M. in het Pieter Baan Centrum, vanaf 17 oktober, zou worden uitgesteld totdat er uitsluitsel is over de doodsoorzaak. Maar daar ging de rechter woensdag niet op in. Die volgde de verdediging, die verwees naar de ‘kwetsbare gesteldheid’ van de man en de kans dat hij in de toekomst dichtklapt. Volgens de rechter is het nu belangrijk ‘dat het onderzoek snel kan plaatsvinden’.

Beelden van kindermisbruik

Behalve de bekentenissen van M. werd woensdag duidelijk dat bij de verdachte beelden van een slapende, minderjarige persoon zijn aangetroffen. Diegene op de beelden heeft inmiddels aangifte gedaan. M. wordt ook verdacht van het bezit van beelden van kindermisbruik.

Gino verdween op 1 juni tijdens het buitenspelen. Hij werd voor het laatst gezien op een speelveldje in Kerkrade in het zuiden van Nederland, waar hij bij een zus logeerde. Honderden mensen hielden tevergeefs zoekacties, in de hoop het jongetje snel te vinden. De politie pakte op 4 juni de 22-jarige M. op in zijn woning in Geleen. Niet veel later wees die aan waar het lichaam van Gino lag. Dat was op een steenworp afstand van zijn woning, achter een uitgebrand pand in de wijk Landgraaf.

De man werd in 2017 al eens veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker één van hen.

Emotionele zitting

De zitting op woensdag begon zeer emotioneel. De moeder van Gino begon te gillen toen het OM uitlegde waar M. van verdacht werd, waarop ze de zaal uit werd geleid. Ook een zus van Gino schreeuwde naar M., aan het einde van de zittingsdag. ‘Ooit zal ik je hebben.’

De volgende zitting in de zaak vindt plaats op 5 december. Het gaat dan opnieuw om een niet-inhoudelijke zittingsdag.