Russische luchtvaartdirecteur overleden ‘na val van jacht’

Ivan Pechorin, een directeur van een belangrijk prestigeproject van de Russische president, is op 39-jarige leeftijd overleden. Hij zou van zijn jacht zijn gevallen, luttele dagen na zijn deelname aan een panelgesprek waarin Russische geopolitiek ter sprake kwam.

De Russische versie over de dood van Pechorin klinkt bijzonder tragisch. Volgens pro-Russische pers zagen ooggetuigen Pechorin ‘aangeschoten’ vertrekken met een groep vrienden op zaterdagavond. Tegen het verbod in trotseerde de luchtvaartdirecteur na zonsondergang het water voor de kust van Vladivostok. Iets later op de avond kwam dan de vermeende onfortuinlijke val. Vanop zijn jacht tuimelde hij in het water in de buurt van Roesski, een eiland voor Vladivostok. Maandag spoelde zijn lichaam aan.

‘Ivans dood is een onherstelbaar verlies voor vrienden en collega’s. Een groot verlies voor de organisatie’, reageert de Russische organisatie waarvoor Pechorin werkte.

Prestigeproject voor Poetin

De naam van die organisatie – Organisatie voor Ontwikkeling van het Verre Oosten en de Arctische gebieden – laat weinig aan de verbeelding over. Ze wil de Russische (economische) greep op het Verre Oosten en de steeds strategischer wordende arctische gebieden versterken. Die regio’s zijn onder meer interessant voor militaire oefeningen en grondstoffen. De organisatie voert dus een belangrijk geopolitiek prestigeproject uit van Russisch president Vladimir Poetin. Pechorin was er de man die luchtvaarttak in goede banen moest leiden.

Dat de oostelijke flank Poetin na aan het hart ligt, bevestigde hij vorige week nog met een bezoek aan het Oostelijk Economisch Forum. In een statement op de website zegt Poetin dat de regio op zoek gaat naar een bestaan in een multipolaire wereld, waar dus meer grootmachten dan enkel de VS de lakens uitdelen.

Op het toonaangevende forum kon ook Pechorin niet ontbreken. De luchtvaartdirecteur modereerde er op dezelfde dag als Poetins komst een debat over ‘toegang tot luchtvaart in het Verre Oosten in tijden van wereldwijde turbulentie’. Een gevoelig onderwerp in tijden van sancties.

Uit de weg geruimd?

De bizarre dood van Pechorin voedt opnieuw de vermoedens dat het Kremlin tegenstanders van Poetin of de oorlog in Oekraïne uit de weg ruimt. Sinds de Russische inval in het buurland kwamen opvallend veel hoogwaardigheidsbekleders om het leven. Sommigen ‘vielen door het raam’, anderen pleegden een dubieuze zelfmoord. Poetin staat al langer bekend om zijn meedogenloze aanpak van oppositie en tegenspraak.