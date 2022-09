In haar speech over de staat van de EU kondigde Ursula Von der Leyen maatregelen aan om onze democratieën beter te beschermen tegen China en Rusland.

The New York Timesmaakte dinsdag bekend dat Vladimir Poetin sinds 2014 300 miljoen dollar heeft gegeven aan politici en denktanks in de wereld om vrije verkiezingen te beïnvloeden of te helpen ondermijnen. Een dag later kondigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan dat er maatregelen komen om ‘geheime buitenlandse invloed en duistere financiering’ aan het licht te brengen. ‘We zullen niet toelaten dat de Trojaanse paarden van welke autocratie ook onze democratieën van binnenuit aanvallen.’

Ze gaf een voorbeeld van een Amsterdamse universiteit die een zogenaamd onafhankelijk onderzoekscentrum opdoekte dat gefinancierd werd door China en rapporten produceerde waarin de mensenrechtenschendingen van de Oeigoeren werden afgedaan als geruchten.

• Von der Leyen: ‘Poetin zal falen’

‘We mogen niet uit het oog verliezen hoe buitenlandse autocraten onze landen viseren. Buitenlandse entiteiten financieren instellingen die onze waarden ondermijnen. We introduceerden wetgeving om buitenlandse investeringen in onze bedrijven tegen het licht te houden om veiligheidsredenen. Als we dat voor onze economie doen, moeten we dan niet hetzelfde doen voor onze waarden? We moeten ons beter beschermen tegen kwaadwillige inmenging’, aldus Von der Leyen.

Corruptie in lidstaten

De Commissie wil ook de strijd tegen corruptie binnen de lidstaten opvoeren door de Europese wetgeving strenger te maken. ‘We zullen ook voorstellen om corruptie op te nemen in ons sanctieregime voor mensenrechtenschendingen, dat onze waarden in het buitenland moet beschermen.’

Volgens Von der Leyen hebben veel Europeanen te lang gedacht dat de democratie een vanzelfsprekendheid is, zeker voor wie zoals zijzelf nooit in een onvrij land geleefd heeft. ‘Vandaag zien we allemaal dat we voor onze democratieën moeten vechten. We moeten ze zowel beschermen tegen externe dreigingen als tegen de kwaden die de democratie van binnenuit aantasten. Elke dag.’

Daarom beloofde ze dat de Commissie alles zal doen om de rechtsstaat in de EU te beschermen, zonder Polen en Hongarije bij naam te noemen.