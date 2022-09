Baloise ontbindt contract van Toon Aerts na dopingzaak

Toon Aerts is niet langer renner bij Baloise Trek Lions. Dat heeft de wielerploeg bekendgemaakt. Aerts is verwikkeld in een dopingzaak en kreeg, met het veldritseizoen voor de deur, nog steeds geen uitsluitsel van de UCI. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden.

Aerts testte in januari positief bij een dopingcontrole buiten competitie, maar het definitieve verdict laat nog op zich wachten. Dat ook het B-staal van de renner uitdraaide op een Adverse Analytical Finding – geen positieve dopingtest, maar wel afwijkende waarden – kreeg hij in mei al te horen, maar werd door de UCI niet gecommuniceerd.

Op 26 april diende de renner bij de UCI zijn dossier ter verdediging in, met onder andere haaranalyses die aantonen dat het gevonden product, Letrozol, zich al meerdere maanden en in zeer kleine hoeveelheden in het lichaam van de renner bevond. Of er een oorzaak is gevonden – een vervuild voedingssupplement bijvoorbeeld – is niet duidelijk.

Het contract van Aerts bij Baloise Trek Lions liep eind december af. Hij wilde volgens de ploeg al andere oorden opzoeken. Nu is dus sneller een regeling getroffen.