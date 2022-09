De Vlaamse videomaker Chris Umé heeft zijn grote moment niet gemist: tijdens de finale van America’s got talent liet zijn bedrijf Metaphysic rock-’n-rollheld Elvis Presley optreden.

