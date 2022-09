Topman Jumbo in de cel als verdachte in witwasonderzoek

Frits van Eerd, de topman van de Nederlandse retailketen Jumbo die ook actief is bij ons, moest na zijn verhoor in een witwaszaak naar de cel. Dat meldt de Nederlandse krant Financieel Dagblad.

In dat onderzoek zouden intussen al negen mensen aan de tand gevoeld zijn. Het gaat om een grootschalig onderzoek in Nederland waarbij de ­Fiod (de Nederlandse BBI), de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland betrokken zijn. Het onderzoek richt volgens de website NRC.nl onder meer op witwaspraktijken via transacties in onroerend goed, autohandel, contante betalingen en sponsorcontracten in de motorsport.

Van Eerd is zelf autoverzamelaar en actieve sponsor in de autosport, onder meer bij F1-kampioen Max Verstappen. Bij ons is Jumbo dan vooral weer bekend van het team van wielrenner Wout van Aert.

Jumbo stuurde reeds een persbericht uit waarin het zegt dat het onderzoek van de Fiod zich niet richt op het bedrijf Jumbo. ‘Wel worden er vragen gesteld aan Frits van Eerd.’ Eerder waren ze al zijn huis binnengevallen voor een huiszoeking, een hoog uitzonderlijke praktijk bij een ceo.

Witwassen en btw-fraude

Het onderzoek van de Fiod draait om het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude in de autohandel. De verdachten zouden via transacties in onroerend goed, autohandel, ‘onverklaarbare’ contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross geld en goederen hebben witgewassen.

Naast van Eerd, was eerder een andere verdachte aangehouden. Hoofdverdachte Theo E. is de voormalige leidinggevende van een motorcrossteam waaraan Jumbo sponsorde.