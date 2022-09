West Virginia voert als tweede staat strenge abortuswet in

In de Amerikaanse staat West Virginia is dinsdag een wet aangenomen die abortus in bijna alle gevallen verbiedt. Alleen voor slachtoffers van incest of verkrachting en vrouwen bij wie de gezondheid door de zwangerschap in gevaar komt wordt een uitzondering gemaakt.

De wet werd in de lokale Senaat aangenomen met 22 stemmen voor en 7 tegen en in het lokale Huis van Afgevaardigden met 78 stemmen voor en 17 tegen.

Na Indiana is West Virginia de tweede staat die strenge abortuswetgeving aanneemt sinds het Hooggerechtshof in juni het grondwettelijke recht op abortus liet vervallen. In beide staten hebben Republikeinen de macht.

De strenge wet verbiedt abortus al vanaf een paar dagen na conceptie. Minderjarigen die het slachtoffer zijn van verkrachting of incest mogen tot veertien weken zwangerschap tot een abortus overgaan. Voor volwassenen in dezelfde situatie geldt een grens van acht weken.

Daarnaast moet de abortus verplicht worden uitgevoerd door een arts of osteopaat die daartoe bevoegd is. Andere aanbieders van abortus kunnen hun werkvergunning kwijtraken. Ook lopen zij het risico op een gevangenisstraf. Artsen die wel bevoegd zijn kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden.

De wet gaat nu naar de gouverneur van West Virginia, Jim Justice. Hij zal de wet naar verwachting ondertekenen, waarna deze negentig dagen later van kracht wordt.

West Virginia grenst in het westen aan de conservatieve staten Ohio en Kentucky en deelt in het oosten grenzen met de meer progressieve staten Virginia, Maryland en Pennsylvania.