Ex-Anderlechtmanager Michel Verschueren overleden

Michel Verschueren, de gewezen manager van voetbalclub Anderlecht, is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn zoon aan persagentschap Belga. ‘Mister Michel’, zoals Verschueren werd genoemd, verbleef al even in een revalidatiecentrum.

Verschueren stond van 1981 tot 2003 aan het hoofd van paars-wit. Onder zijn toeziend oog won RSCA elf landstitels. De flamboyante zakenman haalde ook regelmatig de media. Zo zei hij ooit dat staken ‘voor luieriken is’.

Eens manager af, bleef Mister Michel zijn club op de voet volgen. Dat deed hij onder meer via Twitter, zei hij recent. Grote media-optredens zaten er op hoge leeftijd niet meer in.

Anderlecht reageerde reeds via Twitter op zijn overleden en noemt hem ‘een icoon van onze club en het Belgische voetbal’. ‘Onder zijn leiding wonnen de Mauves elf landstitels, drie bekers en de UEFA Cup in 1983. De club wil haar diepste medeleven betuigen aan zijn familie en vrienden’, leest het statement.

De bekende ex-manager verloor onlangs zijn vrouw. Dat afscheid viel hem erg zwaar, zei hij afgelopen weekend nog in een interview, dat ook in De Standaard verscheen. In zijn laatste interview toonde hij zich dan ook pakken zachtaardiger, niet langer als de ijzeren manager die hij voor velen was.