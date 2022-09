Opnamestop na inspectie in woonzorgcentrum waar verdachte overlijdens gebeurden

In woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke, waar een onderzoek loopt naar drie verdachte overlijdens en zes vermoedelijke moordpogingen, mogen de komende twee maanden geen nieuwe bewoners worden aangenomen. De Zorginspectie heeft ernstige tekorten vastgesteld.

Bij een controle van de Zorginspectie werden verschillende inbreuken vastgesteld. ‘Die ernstige tekorten zijn verontrustend en onbegrijpelijk’, zegt Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid.

‘Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het woonzorgcentrum in 2020 en 2021 hadden we zelfs een verhoogde aandacht voor dit thema in de voorziening mogen verwachten. Daarom hebben we beslist om onmiddellijk beschermende maatregelen op te leggen aan het woonzorgcentrum om de veiligheid van de bewoners te garanderen.’

Er loopt sinds 2020 een onderzoek naar drie verdachte overlijdens van bewoners en vijf verdachte ziektebeelden in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke. Er was telkens sprake van een abnormale hoeveelheid insuline in het bloed.

Het gaat met name om ‘veel kleine’ onzorgvuldigheden bij het gebruik van medicatie, aldus Dewolf. Zo zou de registratie bij het klaarzetten, het tijdstip van toediening, en de dosering van medicatie te vaak onzorgvuldig gebeuren.

Er moet nu een externe expert worden aangesteld om de procedures rond medicatieveiligheid en wondzorg op punt te stellen. In tussentijd wordt een opnamestop opgelegd, totdat het beleid in het woonzorgcentrum verbeterd is. ‘Het woonzorgcentrum moet minstens wekelijks rapporteren over de acties het in dit verband onderneemt’, aldus Dewolf.