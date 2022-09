Kenneth Star (76), speciale aanklager in Lewinsky-affaire, overleden

De voormalige speciale aanklager Kenneth Starr is dinsdag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij leidde in 1998 de aanklacht tegen de Democratische president Bill Clinton in de Monica Lewinsky-affaire.

Dat meldt zijn familie. ‘Kenneth Starr stierf in een ziekenhuis in Houston als gevolg van complicaties na een operatie’, klinkt het bij de familie.

Starr kreeg in de jaren 90 van de vorige eeuw bekendheid door zijn naspeuringen in het Whitewater-schandaal betreffende vastgoedinvesteringen van onder meer Bill en Hillary Clinton. Zijn bevoegdheid werd later uitgebreid met onderzoek naar het vermeend plegen van meineed en belemmering van de rechtsgang door president Clinton, die verband hielden met diens geruchtmakende affaire met Monica Lewinsky en seks in het Witte Huis.

Op grond van het ‘Starr-rapport’, ook als boek een groot commercieel succes, stemde het Huis van Afgevaardigden in met het afzetten van Clinton. De Senaat bevestigde die conclusie niet met de vereiste twee derde meerderheid en liet de president in functie.

Starr kwam in 2016 zelf in opspraak nadat hij ontslag moest nemen als hoofd van de Baylor University toen bleek dat er aanklachten wegens verkrachting door atleten van die instelling onder tafel waren geveegd. In 2020 trad Starr ook op als advocaat voor Donald Trump, die in een impeachmentprocedure was terechtgekomen.