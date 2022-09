Amerikaanse justitie stemt deels in met voorstel Trump voor onafhankelijke controleur

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stemt in met een van de twee door Donald Trump voorgestelde onafhankelijke controleurs in de zaak rond door de oud-president uit het Witte Huis meegenomen documenten.

Dat melden Amerikaanse media maandag. Het ministerie is akkoord met Raymond Dearie, maar wijst Trumps andere keuze, Paul Huck, af.

Dearie moet nog officieel worden aangesteld door de conservatieve rechter Aileen Cannon, die ook het verzoek van Trump om onafhankelijke arbitrage honoreerde. Cannon werd kort voor het einde van Trumps ambtstermijn nog door hem in die positie benoemd en het is dan ook aannemelijk dat ze met de keuze voor Dearie in zal stemmen.

Het ministerie had zelf ook twee kandidaten voorgedragen, maar Trump liet maandag weten de gepensioneerde rechters Barbara Jones en Thomas Griffith niet bij de zaak betrokken te willen hebben.

‘Special master’

Dearie wordt een zogeheten ‘special master’, die de inhoud moet gaan beoordelen van de documenten die de FBI vorige maand bij een huiszoeking op Trumps landgoed in Florida in beslag heeft genomen. Dearie moet onder meer gaan beoordelen of er tussen de papieren documenten zitten die vallen onder het recht dat een Amerikaanse president heeft om bepaalde vertrouwelijke informatie niet te delen met de rechterlijke macht.

De 78-jarige Dearie werkt als rechter bij de federale rechtbank van Brooklyn. Hij heeft daar vanwege zijn leeftijd een aparte status, wat inhoudt dat hij minder zaken hoeft te behandelen dan andere rechters. In de jaren ‘80 was Dearie de Amerikaanse procureur in Brooklyn, waar hij zich volgens The Washington Postvooral bezighield met het berechten van gangsters, bendeleiders en financiële fraudeurs.

De FBI nam begin augustus ruim 11.000 overheidsdocumenten mee van Trumps landgoed Mar-a-Lago. Ook werden verschillende lege mappen die gemarkeerd waren als ‘geclassificeerd’ in beslag genomen. Dit zou er op kunnen wijzen dat nog niet alle door Trump mee naar huis genomen documenten teruggevonden zijn. The Washington Post meldde eerder dat bij de huiszoeking documenten gevonden zijn die informatie over de nucleaire macht van een buitenlandse regering bevatten.

Door het aanwijzen van een onafhankelijk controleur lag het onderzoek naar de documenten tijdelijk stil. Het ministerie van justitie wil zo snel mogelijk verder, maar juridisch adviseurs van Trump verzetten zich hiertegen. Ze noemen het onderzoek van de FBI een ‘geschil over opslag’ en zinspelen erop dat ambtenaren informatie over de inhoud van de bestanden zouden hebben gelekt.