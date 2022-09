De zoekzone

Het is nog niet beslist of de Ventilus-hoogspanningslijn ten zuiden van het West-Vlaamse Zedelgem bovengronds dan wel ondergronds komt. Laat staan dat het exacte ­traject, als ze – zoals verwacht – bovengronds komt, al ­gekend zou zijn. Op de website begraafventilus.be staat een kaart waarop de zone waar dat stuk nieuw te bouwen lijn ­ongeveer zou ­komen ingekleurd is. Het wordt de zoek­zone genoemd. Over dit deel van de Ventiluslijn is het meeste discussie. De mensen die in deze zone wonen of werken zouden 6 gigawatt boven hun hoofd krijgen.