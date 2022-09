Uiterst efficiënt Club grijpt vastberaden leiding in groep B

Club Brugge staat na zijn beste start ooit in de Champions League alleen aan de leiding van groep B. De hoop is groter dan ooit dat blauw-zwart zich voor het eerst bij de laatste zestien van de kampioenenliga schaart.

Vileine regenvlagen volgden elkaar op in het winderige Estádio do Dragão. De slapen en de baard van Porto-trainer Sérgio Conceição zagen er meer grauw uit dan grijs. Achter hem zaten achtendertig duizend Portugese fans heel erg luid te zwijgen. Alleen de dertienhonderd fans in het vak boven het scorebord lieten zich horen. Er waren 52 minuten gespeeld in FC Porto-Club Brugge. En het blauwe scherm gaf 0–3 aan – als was het een foutmelding na een computerpanne.

Maar de gulzige voorsprong van Club Brugge na nog geen uur spelen was geen vergissing of misplaatste gril. Hij was het gevolg van een benedenmaatse prestatie van de thuisploeg en een uiterst efficiënte reactie van de bezoekers. Club was gekomen om al zijn kansen te benutten. Porto was gekomen om, ja om wat eigenlijk?

Droomavond

Na de nipte nederlaag vorige week in Madrid stond Porto onder druk om zijn eerste thuiswedstrijd in de Champions League te winnen. Op matchdag had trainer Sérgio Conceição een opsteker gekregen. De Braziliaans-Portugese sterkhouder Otavio was medisch fit verklaard om aan de wedstrijd te beginnen. Maar van veel dadendrang, laat staan de wil om Club Brugge bij de keel te grijpen, was niet veel te merken. João Mario tekende met een flauwe plaatsbal voor de eerste kans van de bezoekers maar lag in de volgende fase met een penaltyfout aan de basis van een Portugese depressie.

Het was Kamal Sowah die met een slimme pass Ferran Jutgla in de zestien had geleid. De explosieve Spaanse spits was sneller op de bal dan de Portugese rechtsachter. De Griekse scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos wees onmiddellijk naar de stip, de VAR-scheidsrechter corrigeerde hem niet.

Ferran Jutgla, nu al een van de meest beloftevolle spitsen van Club in de huidige eeuw, eiste het leer zelfbewust op om zijn eerste Champions League-treffer te scoren. Club had tot aan de 0-1 geen grote kansen gehad. Maar toch voelde de voorsprong niet verkeerd. In het spel was Club zeker niet de mindere van de thuisploeg. Wel integendeel.

Porto speelde zo ver beneden de maat dat Club Brugge moest opletten niet mee in het trage en slordige spel van de thuisploeg te vervallen. De Belgische kampioen had in de eerste helft meer initiatief moeten nemen om de voorsprong uit te diepen. Sowah, Vanaken en Skov Olsen hadden bescheiden pogingen op de 0-2. Porto kreeg één kans via Pepe – Mignolet maakte zich goed breed.

Foto: ISOPIX

Tijdens de rust kwam de regen nog intenser en genadelozer naar beneden aan de oevers van de Douro. Club zette zich schrap voor een moeilijke tweede helft. Maar voor het er erg in had, stond er 0-3 op het bord. In zeven dwaze minuten straften eerst Kamal Sowah en daarna Skov Olsen aarzelend verdedigen bij de Portugezen af.

Bij de 0-2 ging de verdienste naar Sylla, de doelpuntenmaker tegen Leverkusen, die de bal veroverde om de aanval op te zetten. En ook naar Jutgla, die tussen drie man overeind bleef en Sowah kon bereiken. Maar ook de afwerking van de Ghanees mocht er wezen – hij kon de timing voor zijn eerste goal in een jaar niet beter kiezen.

De 0-3 was de mooiste goal. De Nederlandse Bjorn Meijer – hij zet reuzestappen in dit elftal – zette zijn verdediger in de wind en pakte uit met een strakke voorzet. Casper Nielsen liet begaan, zijn landgenoot Andreas Skov Olsen kon vrij aan de tweede paal scoren. Jutgla, Sowah, Skov – allen scoorden hun eerste goal in de Champions League.

Porto reageerde amper nog. Het was het ingevallen piepkuiken Antonio Nusa (17) die in de slotminuten voor Club 0-4 maakte, nadat de Oekraïner eerder ook op de vuisten van doelman Diogo Costa had gekopt. Ook Simon Mignolet onderscheidde zich nog met een redding op een kopbal terwijl Onyedika de paal trof.

Foto: BELGA

Met zes op zes neemt Club Brugge zijn beste Champions League-start ooit. Nooit eerder begon een Belgisch team met een 6 op 6 in de Champions League. Het kan nu zonder druk de dubbele confrontatie met Atlético Madrid aan. Het slechte nieuws van de avond was dat Leverkusen met 2-0 won van Atlético en alle ploegen van groep B daarmee in de running voor de 1/8ste finales blijven.

Het kon de euforie bij de Brugse gelukszoekers niet dempen. De 0-4 in Porto komt in het rijtje straffe Champions League-stunts, waar ook de 0-1 bij AC Milan en de 0-4 in Monaco hoort. In die jaren plaatste Club zich uiteindelijk niet bij de laatste zestien. De hoop is groter dan ooit dat dit deze keer wel het geval is.