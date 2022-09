Wereld Meteorologische Organisatie ziet aanpak klimaatverandering verkeerde kant uitgaan

Het gaat de verkeerde kant op met de aanpak van de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een nieuw klimaatrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties.

Het rapport belicht hoe bestaande aspiraties voor de aanpak van de klimaatverandering en de realiteit ver uiteenlopen. Als niet snel ambitieuzere actie wordt ondernomen, zal de fysieke en sociaal-economische impact van de klimaatverandering ‘verwoestend’ zijn, luidt de waarschuwing.

Volgens het WMO-rapport, United in Science genaamd, bereikt de uitstoot van broeikasgassen nog steeds recordhoogtes. De uitstoot van fossiele brandstoffen is bovendien terug op het niveau van voor de coronapandemie. Tijdens de pandemie nam de uitstoot af als gevolg van lockdowns.

Zeven warmste jaren

De afgelopen zeven jaar waren de warmste jaren die ooit zijn waargenomen en bestaat er een kans van 48 procent dat in zeker een van de komende vijf jaar een gemiddelde temperatuur wordt bereikt die 1,5 graden hoger ligt dan de gemiddelde temperatuur tussen 1850 en 1900. Volgens het rapport is het niet uit te sluiten dat de staat van het klimaat bepaalde ‘kantelpunten’ bereikt.

‘Overstromingen, droogtes, hittegolven, extreme stormen en natuurbranden worden steeds erger. Een alarmerende hoeveelheid records sneuvelt. Hittegolven in Europa. Kolossale overstromingen in Pakistan. Voortdurende, ernstige droogte in China, de Hoorn van Afrika en de Verenigde Staten. Er is niets natuurlijks aan de nieuwe schaal waarop deze rampen gebeuren. Het is de prijs die we betalen voor de verslaving van de mensheid aan fossiele brandstof’, zegt VN-hoofd António Guterres in een reactie op het rapport.

‘Het United in Science-rapport van dit jaar laat zien dat de impact op het klimaat op weg is naar een onbekend terrein van verwoesting. Toch kunnen we de verslaving aan fossiele brandstof niet loslaten, zelfs nu de symptomen steeds erger worden’, aldus Guterres. Hij deed een oproep om uit steenkool te stappen en te werken aan duurzame energie.