Sporting smeert Tottenham nederlaag aan

Op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League ging het Engelse Tottenham ten onder bij Sporting uit Portugal. Het Italiaans Inter Milaan kende dan weer minder moeite met Victoria Plzen uit Tsjechië.

Inter Milaan heeft in groep C een 2-0 overwinning geboekt op het veld van Victoria Plzen, de Tsjechische landskampioen. Edin Dzeko (20.), die de geblesseerde Romelu Lukaku vervangt in de Milanese voorhoede, opende al na twintig minuten de score. Na een uur spelen moest Plzen met z’n tienen voort na een rode kaart voor Pavel Bucha. Denzel Dumfries (70.) verdubbelde de voorsprong van Inter, dat zo zijn eerste zege in het nieuwe Champions League-seizoen boekte.

In groep D won Sporting Lissabon met 2-0 van Tottenham, dankzij twee doelpunten in het slot van de wedstrijd. De ingevallen Paulinho veegde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de 0-0 van het bord. Arthur, die eveneens van de bank kwam, deed er in de blessuretijd zelfs nog een schepje bovenop.