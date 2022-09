Code oranje voor regen in Vlaams-Brabant en Brussel: noodnummer 1722 actief

Vanaf dinsdag middernacht komt een zeer actief golvend koufront boven ons land te liggen met in meerdere provincies veel neerslag. Dat meldt het KMI dinsdagavond. Het noodnummer 1722 is daarom geactiveerd.

In Vlaams-Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest geldt code oranje, net als voor de provincies Waals-Brabant, Luik en Luxemburg. In die laatste provincie geldt de waarschuwing tot donderdag 2 uur.

Voor de andere provincies en de kust houdt het KMI het op code geel.

Lokaal is in 24 uren 50 tot 70 mm neerslag mogelijk, wat plaatselijk een code oranje rechtvaardigt. Er is onzekerheid over de plaats waar de meeste neerslag zal vallen. Her en der is er ook kans op onweer en windstoten, besluit de weerkundige dienst.

Wegens het slechte weer is ook het nummer 1722 geactiveerd, voor bijstand van de brandweer na storm- en waterschade.