Hoge Amerikaanse inflatie duwt beurzen kopje-onder

Fors gestegen huurprijzen en duurdere medische diensten maken dat de Amerikaanse inflatie minder afkoelt dan was voorspeld. De druk op de Amerikaanse centrale bank om de rente verder op te trekken, blijft daardoor groot.

Een onverwachte opstoot van de Amerikaanse inflatie heeft beleggers dinsdag verrast, en deed een stevige verkoopsgolf over zowel de Europese als Amerikaanse beurzen rollen. Door de gedaalde olieprijzen gingen analisten ervan uit dat de inflatie in augustus op jaarbasis op 8,1 procent zou uitkomen, maar uiteindelijk liggen de gemiddelde prijzen nog steeds 8,3 procent hoger dan vorig jaar, blijkt uit de cijfers die het ministerie van Arbeid vandaag heeft gepubliceerd.

Onder meer de hoge kosten van wonen (vooral de stijging van huurprijzen), duurdere nieuwe wagens en medische diensten maakten het leven voor Amerikanen fors duurder en stuwden de inflatiecijfers in de VS meer dan verwacht. Dat geldt ook voor de kerninflatie, waarbij voeding en energieprijzen niet worden meegerekend.

De bekendmaking van de cijfers leidde dinsdag tot een verkoopsgolf op de beurzen: zowel in de VS als in Europa, waar de Bel20 na initieel optimisme uiteindelijk de dag afsloot met een verlies van 2,13 procent. Alle twintig aandelen in de index kregen klappen, met staalproducent Aperam (-7,24 procent), holding Sofina (-6,48 procent) en verzekeraar Ageas (-6 procent) als grootste verliezers.

Economische handrem

Behalve de inflatie bezorgen ook de energiecrisis, een vertraging van de Chinese economie en afkoeling in de huizenmarkt beleggers al langer kopzorgen. Maar de afgelopen dagen toonden ze zich relatief positief, waardoor de Bel20, bijvoorbeeld, de afgelopen vijf dagen met groene cijfers kon afsluiten. Het maakt de schok van de hoge Amerikaanse inflatiecijfers des te groter, omdat beleggers vrezen dat de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank) de economische handrem verder zal aantrekken, en volgende week de rente een nieuwe renteverhoging van minstens 0,75 procentpunt zal aankondigen, schrijft James Knightley, internationaal hoofdeconoom van ING, in een analyse.

Ook Brian Coulton, de hoofdeconoom van ratingbureau Fitch, zegt in de Financial Times ‘geen reden te zien, waarom de Fed het tempo van de renteverhogingen deze maand zou vertragen’. Zeker technologie-aandelen zijn gevoelig voor een stijgende rente, omdat het hun toekomstige winst uitholt. De Nasdaq, waar de grootste Amerikaanse techaandelen op noteren, verloor al bijna 4 procent dinsdag.