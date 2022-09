Heimwee naar house

Waarop hebben we deze zomer gedanst? Op liedjes van twintig jaar oud!

Kwam het door Beyoncé, die zich op haar nieuwe album tot de house bekeerde? Wilden we de stroom aan negatief nieuws compenseren met wat positieve vibes? Of lag het gewoon aan het mooie weer en inspireerde de immer stralende zon de dj’s om in hun platenkast van jaren geleden te duiken en festivals en feesten te voorzien van warme beats? Want jawel, house was terug, en we hebben er ons de billen van het lijf op gedanst. De stroming verbond in de jaren 80 techno met disco, zodat de beats catchy refreinen kregen, terwijl violen de liedjes opzweepten en tegelijk ook warmer lieten klinken – zelfs al kwamen alle klanken uit een synthesizer. Het genre is zo breed, dat de keuzemogelijkheden groot zijn. Van de Amerikaanse pioniers, tot de Europese varianten met op kop de Fransen, die halfweg de jaren 90 de boel overnamen in het spoor van Daft Punk. ‘One more time’? Nee, doe het volgende zomer nog maar eens, en luister intussen naar deze playlist. ‘Push the feeling on’!