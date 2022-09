België start Davis Cup met verlies

België kijkt tegen een 1-0 achterstand aan in de eerste groepsmatch tegen Australië op de Davis Cup Finals in het Duitse Hamburg. Zizou Bergs (ATP 134) verloor het openingsduel met 6-4, 1-6 en 6-3 van Jason Kubler (ATP 97).

Op het hardcourt in Am Rothenbaum ging het gelijk op tot 4-4. Daarna moest Bergs zijn opslagspel inleveren, waarna Kubler de eerste set met 6-4 won.

In de tweede set stoomde de Limburger dankzij een vroege break door naar 0-3. Hij ging nog eens door de service van Kubler, goed voor 1-6.

Bergs nam in de derde set twee keer een break voorsprong. Maar zijn Australische opponent counterde gevat, om uiteindelijk de match met 6-3 te beslissen.

Later op de dag speelt David Goffin (ATP 62) tegen Alex de Minaur, het nummer 22 van de wereld. Sander Gillé (ATP 78 dubbel) en Joran Vliegen (ATP 90 dubbel) dubbelen tot slot tegen Matthew Ebden (ATP 33 dubbel) en Max Purcell (ATP dubbel 37).

Na het duel met de Australiërs, die het in Hamburg zonder Nick Kyrgios (ATP 20) moeten stellen, volgt vrijdag in groep C de confrontatie met Duitsland voor het team van kapitein Johan Van Herck. Een dag later staat de clash met Frankrijk op het programma. Bij de Duitsers en de Fransen ontbreken hun geblesseerde nummers 1 Alexander Zverev (ATP 5) en Gaël Monfils (ATP 32).

Aan de eindfase van de Davis Cup nemen 16 teams deel. De groepswedstrijden zijn van dinsdag tot en met zondag voorzien in Hamburg, Glasgow, Bologna en Valencia. De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de eindzege.