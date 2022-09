Ophef in Hongarije over zoenscène met twee vrouwen in animatieserie op Netflix

Hongarije gaat het Nederlandse Commissariaat voor de Media vragen om een onderzoek op te starten naar de Netflix-animatieserie Jurassic World: Camp Cretaceous. In een bepaalde aflevering zijn twee meisjes te zien die elkaar zoenen, wat volgens de Hongaarse mediawaakhond in strijd is met de antihomowet die vorig jaar werd aangenomen.

De Netflixserie mag in Hongarije momenteel pas bekeken worden door kinderen ouder dan 7 jaar. Door de omstreden zoenscène wil het land die leeftijdsgrens optrekken naar 12 jaar. Toch kan Hongarije dat niet eenzijdig doorvoeren. De Europese hoofdzetel van de Europese Netflix ligt in Amsterdam, waar het bedrijf onder toezicht valt van het Nederlandse Commissariaat van de Media (CvdM).De Hongaarse mediawaakhond NMHH wil dat het CvdM een onderzoek opstart naar de serie.

In de aflevering kussen de personages Yazz en Sami elkaar voor een paar seconden, nadat ze elkaar eerder de liefde hadden verklaard. De kus is voor de Hongaarse mediawaakhond ‘schadelijk voor de morele ontwikkeling van minderjarigen’. Kijkers van het programma hadden een online petitie gestart omdat de serie jonge kinderen ‘hersenspoelt met homoseksuele propaganda’. De petitie werd al meer dan 178.000 keer ondertekend.

Geen ‘homopropaganda’

Hongarije voerde vorig jaar een wet in die verbiedt om ‘homopropaganda’ voor minderjarigen te verspreiden. Verpakt in een pakket maatregelen dat belooft ‘krachtiger op te treden tegen pedofiele delinquenten’, luidt het dat films, programma’s en advertenties gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar geen ‘afwijking van genderidentiteit, geslachtsverandering of het promoten of vertonen van homoseksualiteit’ mogen bevatten.

Voorlichting op scholen, over bijvoorbeeld seksualiteit, pesten of discriminatie, wordt voortaan het exclusieve domein van door de overheid goedgekeurde organisaties en moet zich ver houden van seksuele diversiteit. ‘Bescherming die nodig is voor de lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling van kinderen en het vanaf de geboorte beschermen en behouden van de onveranderbare identiteit van het kind’, klinkt het in de wettekst.