Dat het leven op Instagram er een stuk mooier uitziet dan in het echt, weten we al langer. Maar het verschil is soms wel heel groot. Dat blijkt uit het nieuwe project van de West-Vlaamse mediakunstenaar Dries Depoorter (31). Het werk heet ‘The Follower’ en laat zien hoe influencers te werk gaan om hun foto’s te maken.