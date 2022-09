De lancering van een onbemand ruimtevaartuig van Jeff Bezos’ bedrijf Blue Origin is niet verlopen zoals gepland. Een minuut na opstijgen vatte de draagraket van het type New Shepard vuur en moest de missie worden afgebroken. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gaat onderzoeken wat er precies is misgelopen. Intussen worden alle New Shepard-raketten aan de grond gehouden.