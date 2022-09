Leidersfiguur Limburgse oud-mijnwerkers opgepakt voor verduistering, maar duizenden ex-kompels blijven hem steunen

Samen met zijn echtgenote zit Michel Dylst, voortrekker van de Limburgse ex-mijnwerkers, in de cel op verdenking van het verduisteren van een miljoen euro. Zijn vele volgelingen geloven daar niets van en blijven hem steunen. Volgens hen is het de schuld van de maffia die Dylst bedreigde en zelfs probeerde te vermoorden. Al heeft het gerecht daar nooit iets van vernomen.

Het was een frappant beeld afgelopen zondag op het Mijnwerkersplein in het Limburgse Houthalen. Zo’n 3.500 mijnwerkers, gehuld in blauw jasje, hielden een groen papiertje in de lucht. Dat stond symbool ...