Zoveel is de Vlaamse energiefactuur op een jaar gestegen

Hoe hoog de gemiddelde jaarfactuur het komende jaar zal uitvallen, is koffiedik kijken. Enkele weken geleden liep dit op tot bijna 10.000 euro voor een gemiddeld gezin met een variabel contract. Deze week is dat een pak minder, maar nog steeds torenhoog tegenover pakweg een jaar geleden. Hoever staan we vandaag? Hoeveel zijn de prijzen gestegen afgelopen jaar? De Vreg rekende het voor u uit.

Terwijl verschillende landen (extra) maatregelen nemen tegen de nog altijd sterk stijgende gas- en elektriciteitsfactuur – Londen blokkeert de totaalfactuur twee jaar lang op 2.500 pond, Tsjechië heeft net een plafond ingevoerd per kWh gas en stroom – moet de Vlaming steeds dieper in de buidel tasten.

Aardgasprijs gaat alle kanten uit

Voor het gros van de Vlaamse verbruikers slaat de gasfactuur nu het grootste gat: volgens de Vreg (de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) betaalden we een jaar geleden, voor wie een contract afsloot in augustus 2021, gemiddeld 1.518 euro (per jaar). Wie in augustus 2022 datzelfde contract afsloot, is nu 5.143 euro kwijt. Dat is een schatting van wat u gemiddeld zult betalen als u vandaag een nieuw contract uit de V-test van de Vreg afsluit. Het is de gemiddelde commerciële prijs, ofwel de geschatte jaarprijs voor alle gezinnen in Vlaanderen, zonder met uitzondering van de klanten die het sociaal tarief genieten. Dat sociaal tarief is het voorbije jaar gestegen van 576 euro tot 719 euro.

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op een jaarlijks verbruik van 23.260 kWh. Sinds april dit jaar hanteert de Vreg een jaarverbruik van 17.000 kWh, maar deze aangepaste prijzen zijn niet in de grafiek opgenomen. Ter info, indien u een verbruik van 17.000 kWh zou hebben, zou u in augustus gemiddeld 3.791 euro betalen.

Elektriciteitsprijs verdubbeld

De elektriciteitsprijs is in het afgelopen jaar verdubbeld. Contracten afgesloten in augustus 2021 kostten u gemiddeld 1.034 euro op jaarbasis. Vorige maand was dat al opgelopen tot 2.155 euro. Voor afnemers van het sociaal tarief is de prijs stabieler: van 688 euro naar 797 euro op jaarbasis.

De aardgas- en elektriciteitsprijzen waren jarenlang vrij stabiel. De gemiddelde energiefactuur bedroeg in het afgelopen jaren rond de 2.000 euro, gas en elektriciteit gecombineerd. Vandaag betaalt u al meer dan 2.000 euro voor alleen stroom. Daarbij komt nog meer dan 5.000 euro aan aardgas. Prijsvoorspellingen zijn riskant, maar de geschatte kostprijs van een nieuw, ­variabel contract voor een doorsnee gezin van vier personen bedraagt volgens de Vreg nu zo’n 7.300 euro per jaar (gas plus elektriciteit), of meer dan 600 euro per maand.