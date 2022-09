Na het overhaaste vertrek van het Russische leger komen de eerste verhalen los uit de bevrijde dorpen in de regio Charkov.

Tijdens de Russische bezetting zijn zeker duizend burgers in Izjoem door geweld omgekomen. De stad in Oost-Oekraïne was sinds 1 april in Russische handen en werd zaterdag door het Oekraïense leger bevrijd ...