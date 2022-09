Een vrije dag en een graf in haar lievelingspaleis: wat we al weten over de begrafenis van de Queen

Queen Elizabeth II krijgt maandag een staatsbegrafenis. De details daarvan worden nog uitgewerkt, maar een aantal zaken is al bekend.

Nadat het lichaam van koningin Elizabeth vanavond van Edinburgh naar Buckingham Palace in Londen is overgebracht, wordt het morgen opgebaard in Westminster Hall. Daar krijgt het publiek vier dagen lang de kans om de koningin een laatste groet te brengen. Dinsdagochtend al stonden de eerste koninklijke fans in de wachtrij.

Maandag op de middag volgt dan de staatsbegrafenis in Westminster Abbey, een historische plek in de Britse geschiedenis. Westminster Abbey is de plaats waar Britse koningen en koninginnen traditioneel worden gekroond. Zo ook Elizabeth II in 1953, een jaar nadat ze de troon besteeg. Ook haar huwelijk met prins Philip in 1947 vond daar plaats.

Sinds de achttiende eeuw is er geen begrafenisdienst meer geweest in Westminster Abbey, alhoewel ook de dienst na het overlijden van de Queen Mother daar werd gehouden (in 2002). Maar technisch gezien was zij de echtgenote van de eerder overleden koning George VI, en dus niet het staatshoofd. De vorige koninklijke begrafenis in Westminster Abbey was die van George II, in 1760.

Newton kreeg staatsbegrafenis

Elizabeth II krijgt een staatsbegrafenis. In theorie is die voorbehouden aan koningen en koninginnen, maar ook andere uitzonderlijk belangrijke personen kunnen die krijgen. Wetenschapper Isaac Newton en Lord Nelson zijn daar voorbeelden van. De laatste staatsbegrafenis in het VK was die van ex-premier Winston Churchill in 1965. De begrafenis van George VI, de vader van koningin Elizabeth II, vond plaats in 1952.

Naast de staatsbegrafenis bestaat ook de ‘ceremoniële begrafenis’, die veel aspecten gemeen heeft met een staatsbegrafenis. Onder meer prinses Diana en de Queen Mother kregen een dergelijke afscheidsdienst.

Na de begrafenisdienst in Westminster Abbey wordt de kist van Elizabeth overgebracht naar St George’s Chapel, in Windsor Castle. Daar wordt de kist bijgezet in de koninklijke crypte, waar ook de vorig jaar overleden prins Philip begraven ligt, net als Margaret, de zus van de koningin.

Windsor Castle. Foto: afp

Windsor Castle

Windsor Castle had in het leven van koningin Elizabeth trouwens een speciale betekenis, al van toen ze nog een kind was. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (Elizabeth was toen 14) werd ze samen met haar zus naar het ‘veilige’ Windsor Castle gestuurd, een 40-tal kilometer verwijderd van Londen, waar de vrees voor bombardementen veel groter was.

Elizabeth noemde het kasteel haar ‘thuis’. In 2011 werd het ook haar uitvalsbasis als vaste verblijfplaats. Gedurende de coronacrisis verbleef Elizabeth II ook twee jaar in Windsor.

Wie allemaal de begrafenis van Elizabeth II zal bijwonen, is nog onbekend. Eén voor één maken landen hun delegatie bekend, maar een exacte gastenlijst is er nog niet. Namens België gaan alvast koning Filip en koningin Mathilde, de Nederlandse delegatie zou bestaan uit koningin Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Namens de Europese Raad zal voorzitter Charles Michel aanwezig zijn. In totaal worden zo’n 500 hoogwaardigheidsbekleders verwacht. Volgens The Guardian zijn in de meeste gevallen de staatshoofden uitgenodigd, telkens met één extra gast. Nog volgens de krant kregen Rusland, Wit-Rusland en Myanmar geen uitnodiging.

Openbaar leven

Ook al moeten nog veel details van het draaiboek worden bekendgemaakt, duidelijk is wel dat het openbare leven in het Verenigd Koninkrijk grotendeels zal stilliggen. Koning Charles riep als een van zijn eerste beleidsdaden maandag uit tot ‘bank holiday’, een vrije dag. Scholen zullen gesloten blijven, net als vermoedelijk de meeste winkels. Een verplichte sluiting is er niet, maar aan werkgevers wordt wel aangeraden om zoveel mogelijk in te gaan op verlofaanvragen van werknemers om maandag mee te kunnen rouwen. In de praktijk zal het erop neerkomen dat veel instellingen bij gebrek aan personeel gewoon dicht zullen zijn. Intussen is al duidelijk dat ziekenhuizen tal van niet-dringende ingrepen afzeggen.