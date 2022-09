Zeker 49 Armeense soldaten gedood bij gevechten met Azerbeidzjan, staakt-het-vuren afgekondigd

In de nacht van maandag op dinsdag vond een gewapend conflict plaats aan de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan. Daarbij zijn minstens 49 Armeense soldaten om het leven gekomen. Volgens persagentschap Reuters is er sinds 08.00 uur Belgische tijd een staakt-het-vuren van kracht.

Armenië zei dat verschillende steden dicht bij de grens met Azerbeidzjan, waaronder Dzjermoek, Goris en Kapan, dinsdagochtend vroeg onder vuur kwamen te liggen. Het duurde niet lang vooraleer het land reageerde op wat het een ‘grootschalige provocatie’ van buurland Azerbeidzjan noemde. Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, zei daarna dat het werd aangevallen door Armenië.

De Armeense premier Nikol Pasjinian beschuldigde Azerbeidzjan ervan Armeense steden aan te vallen omdat het niet wil onderhandelen over de status van Nagorno-Karabach, een enclave die binnen Azerbeidzjan ligt, maar waar voornamelijk etnische Armeniërs wonen. Azerbeidzjan gaf toe bij de nachtelijke gevechten ook verliezen te hebben geleden, maar deelde geen precies aantal mee.

De intensiteit van de vijandelijkheden is sinds dinsdagochtend afgenomen, zei Pasjinian in een toespraak tot het parlement, maar de aanvallen vanuit Azerbeidzjan zouden op één of twee fronten blijven doorgaan. Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie zegt dat de gevechten zijn begonnen na een grootscheepse sabotagepoging vanwege Armenië.

‘Geen militaire oplossing’

Zowel Rusland als de Verenigde Staten riepen beide landen op om zich ‘terughoudend’ op te stellen. ‘Zoals we al lang duidelijk hebben gemaakt, kan er geen militaire oplossing zijn voor het conflict’, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een verklaring. Ook het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan ‘uitsluitend met politieke en diplomatieke middelen moet worden opgelost’.

Moskou is een belangrijke bemiddelaar in de regio en een bondgenoot van Armenië via de door Moskou geleide Organisatie voor het Collectieve Veiligheidsverdrag (CSTO), die dinsdag bijeenkwam om de situatie te bespreken. Turkije steunt Azerbeidzjan. Volgens het Armeense ministerie van Defensie hebben Moskou en Jerevan zich ertoe geëngageerd maatregelen te nemen om de situatie aan de grens te ‘stabiliseren’.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei een staakt-het-vuren te hebben onderhandeld dat om 08.00 uur Belgische tijd van kracht is geworden. Azerbeidzjaanse media meldden dat het akkoord vrijwel onmiddellijk geschonden werd.