‘Onverkwikkelijke saga’ over politieke benoeming topambtenaar ‘schaadt imago Europees Parlement’

Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, duwde de benoeming door van haar kabinetschef Alessandro Chiocchetti tot hoogste ambtenaar. De selectiecriteria voor de functie werden op maat aangepast.

Een ‘sollicitatiegesprek’ van tien minuten volstond maandagavond voor de twintig leden van het bureau van het Europees Parlement om te concluderen dat Alessandro Chiocchetti de geknipte persoon is om de nieuwe secretaris-generaal van de instelling te worden. De Italiaan, die uit de stal van Silvio Berlusconi komt en van EVP-signatuur is, volgt op 1 januari 2023 de Duitser Klaus Welle op.

De keuze voor Chiocchetti lag eigenlijk al in juli vast. Begin januari was hij kabinetschef geworden van voorzitter Roberta Metsola. De Maltese schoof hem vervolgens naar voren als de gedoodverfde kandidaat voor de topjob. Politico onthulde toen dat daarvoor zelfs de selectiecriteria werden aangepast: normaal moet een ambtenaar de graad A16 hebben om de functie te kunnen bekleden, maar nu volstond ook A15 – de graad die de Italiaan na een promotie bekleedde.

Het bureau keurde de benoeming volgens een persbericht ‘met een grote meerderheid’ goed. Het bestaat uit Metsola zelf, veertien vicepresidenten en vijf quaestoren.

Om aan te geven dat ze deze manier van doen ‘not done’ vonden, hadden de sociaaldemocraten (S&D) en Groenen afgesproken zich te onthouden bij de stemming. Maar twee van de vijf S&D’ers – een Italiaanse en Griekse – stemden toch voor Chiocchetti, net als de bureauleden van het liberale Renew, het radicaal-linkse GUE en de conservatieve ECR-fractie.

‘Onverkwikkelijke saga’

De fractieleider van S&D, Iratxe Garcia, had vooraf tevergeefs nog een uitstel van de beslissing bepleit. Ze spreekt van een ‘ongerechtvaardigde spoedprocedure die het imago van de instelling beschadigt. Daardoor konden er geen gepaste en transparante hoorzittingen worden georganiseerd voor de meest relevante post van onze administratie.’

Het Finse Groene Europarlementslid Heidi Hautala stemde uiteindelijk als enige tegen in het bureau omdat ze de procedure totaal ongeschikt vond. Ze spreekt van een ‘onverkwikkelijke saga die niet anders kan dan de reputatie van het Parlement beschadigen in de ogen van de Europese burgers en andere Europese instellingen.’

Schade aan geloofwaardigheid

De politieke benoeming is des te pijnlijker omdat het Europees Parlement in 2018 fel van leer trok tegen toenmalig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Luxemburger had zijn kabinetschef Martin Selmayr via een dubbele promotie in één dag laten bombarderen tot topambtenaar van de Commissie.

In een resolutie spraken de Europarlementsleden daarop van ‘een soort van staatsgreep’. Ze riepen ‘alle instellingen van de EU op een einde te maken aan het “parachuteren” van mensen op posities’, omdat dit soort praktijken de geloofwaardigheid van de Unie kon schaden.