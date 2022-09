Inval in woning van Jumbo-topman Frits van Eerd

In Nederland zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie dinsdagochtend binnengevallen in de villa van Frits van Eerd, topman van supermarktketen Jumbo.

De inval in het Brabantse Heeswijk-Dinther gebeurde in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, zo bevestigt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Over de reden van de actie geeft ze nog geen verdere informatie. ‘In de loop van de ochtend komen we met meer informatie’, zo geeft de woordvoerder aan.

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag negen mensen aangehouden in een grootschalige witwaszaak waarbij meerdere woningen werden doorzocht, maar het is nog niet duidelijk of er een verband is met de inval bij Van Eerd.

