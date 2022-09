William Boeva hekelt programma’s als ‘Down the road’: ‘Wij zijn geen bron van feel-good’

‘Mensen met een beperking dienen niet om als knuffelbeer opgevoerd te worden om het publiek een beter gevoel te geven.’ Met een scherpe Facebookpost die al duizenden keren gedeeld is, klaagt comedian William Boeva (32) de manier aan waarop mensen met een handicap in beeld komen in programma’s als Down the road.

In een lange, scherpe Facebookpost klaagt comedian William Boeva, die zelf een beperking heeft, aan hoe mensen met een beperking worden opgevoerd in de media. Ze worden te kijk gezet in een etalage, zegt ...