Arcade Fire: wat moet die herrie?

Arcade Fire speelde in het Sportpaleis een slordig opgebouwd concert, dat voortdurend kampte met een bar slechte klank. En over beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag werd met geen woord gerept.

Win Butler staat helemaal alleen op een klein podium in het midden van het Sportpaleis ‘Afterlife’ te zingen onder een glitterende discobol, en je denkt: ‘Zou je dit nu wel doen, jongen? Je laten aanbidden door de massa terwijl je je moet verdedigen tegen beschuldigingen van ongewenst seksueel gedrag? Zou je niet nederig naast je goddelijke Régine staan, je partner in je groep en het leven, die deze shitstorm toch ook maar moet zien te verwerken?’

En kijk, het volgende nummer was ‘Reflektor’, dat Butler en Régine Chassagne samen op het grote podium zongen, de hoofden samenzweerderig naar elkaar toe uitvergroot op het grote scherm. Even later knielde hij zelfs voor haar. We denken niet dat we er te veel in lezen als we zeggen dat het een zeldzaam gechoreografeerd moment leek in de show. Vijf nummers in de set, en dichter bij een statement zou Arcade Fire niet meer komen. Voorprogramma Feist stapte na twee concerten op, met dubbele gevoelens en twijfel, maar ook met een verklaring die meer indruk maakte dan Butlers ‘ik had het niet zo bedoeld’.

Het Sportpaleis was niet uitverkocht, maar dat was het ook nog niet toen het nieuws bekend werd. Arcade Fire heeft wat momentum verloren sinds de tijd dat het als een razend rockend Leger Des Heils de podia afbrandde met louterende concerten; op de laatste platen wint de ambitie het te vaak van de bezieling. De grote zaal zat wel aardig vol, en de groep werd, toen ze opkwam, toegejuicht als altijd.

Kakofonie

Maar een herhaling van het viersterrenconcert van 2018 werd dit nooit, en dat lag aan puur muzikale redenen. Opener ‘Age of anxiety I’ klonk niet zo best, en sputterde finaal uit waar het naar een hoogtepunt moest racen. Het duurt in het Sportpaleis wel vaker een paar nummers voor de klankbalans op punt staat, en de groep gooide er, na een valse start, een vlammende versie van ‘Ready to start’ achteraan. Achter een van de twee drumstellen zagen we Chassagnes krullen zwiepen: publiek en band waren ready.

Maar die bar slechte klank bleef het optreden plagen. De keyboards klonken het hele optreden lang overstuurd; je zag Chassagne haar accordeon opnemen voor ‘Keep the car running’, maar je hoorde hem niet in die brij, net zo min als de viool in ‘The suburbs’. De outro van ‘Reflektor’, met steeldrums, was één kakofonie, net als de intro van ‘Rebellion (lies)’.

Dat laatste werd wel massaal meegezongen. Maar de band saboteerde de momenten waarop het publiek op stoom kwam vaak zelf, bijvoorbeeld door ‘Here comes the night time’ te spelen. Dat oude nummer moet het hebben van de dynamiek tussen de stille coupletten en het drammerige slot, maar die was in het Sportpaleis totaal zoek. Het publiek stond wat verbaasd naar de herrie te luisteren.

Schaamlapje

Lof, dat de groep niet elke avond krek dezelfde set wil spelen. Maar ook dan is een goed opgebouwde setlist een noodzaak. Ook plat vielen Butlers twee oproepen om het goede doel te steunen dat de groep op deze tournee meeneemt. Dat is – o ironie – een vrouwenorganisatie in Haïti. In het licht van de gebeurtenissen leek dat op het schaamlapje voor Butlers gedrag.

Die dubieuze sfeer verpestte zeker niet alles. Er waren zelfs mooie momenten – de discoversie van ‘Reflektor’ was tot het herrieslot echt aanstekelijk, ‘The lightning’ werkt live écht om de boel op te zwepen. Maar over het algemeen kwamen de minder volgestouwde nummers beter uit de verf, bleek toen zeven bandleden op het kleine podium klauterden voor de toegiften. ‘End of the empire I-III’, dat Butler a capella inzette, klonk prima, en iedereen zong als vanouds ‘Wake up’ mee, waarmee de band traditiegetrouw naar de coulissen marcheerde. Maar zo opgeladen en gelouterd als bij vorige concerten kwamen we niet buiten.

Gezien in Sportpaleis, 12/9