Antwerps nooddorp voor Oekraïners vraagt voortaan ‘huishuur’

De opvang in het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op de Antwerpse Linkeroever is niet langer gratis. Midden augustus hebben de bewoners een eerste factuur gekregen om de ‘huishuur’ te betalen. ‘Eerder vonden we dat niet juist, omdat ze nog niet konden beschikken over alle faciliteiten’, klinkt het bij de stad.

Het Antwerpse nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen opende eind april op Middenvijver, een domein op de Antwerpse Linkeroever. In de eerste maanden was het verblijf voor de oorlogsvluchtelingen gratis. Sinds de maand juli moeten ze ‘huishuur’ betalen. Midden augustus viel daar de eerste factuur voor binnen: 591 euro per unit, elektriciteit en water inbegrepen.

‘De eerste bouwfase is intussen afgerond’, zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad Antwerpen. ‘Daarom laten we de Oekraïense vluchtelingen nu pas betalen. Eerder vonden we dat niet juist omdat ze nog niet konden beschikken over alle faciliteiten. Daarnaast vragen we nu pas huishuur omdat sommige vluchtelingen nog niet de hele procedure doorlopen hadden voor het krijgen van een leefloon.’

Mechelen al bij start betalend

Het Antwerpse principe is steeds hetzelfde: er wordt een factuur gestuurd als de maand voorbij is. Zo viel de factuur voor de maand juli midden augustus in de bus. In Mechelen, waar sinds half mei het tweede Vlaamse nooddorp in gebruik is naast sport- en ­recreatiedomein De Nekker, houden ze de huurprijs meteen af van het leefloon.

‘Onze inwoners betalen vanaf het begin’, zegt Joachim Deman, woordvoerder van het Rode Kruis Vlaanderen, de organisatie die het dorp uitbaat. ‘Al zit er ook bij ons hier en daar vertraging op, omdat nog niet elke bewoner de procedure doorlopen heeft en zijn eerste leefloon gekregen heeft.’

Vlaanderen telt momenteel twee nooddorpen die voorzien in de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. In het Antwerpse nooddorp verblijven vandaag 434 bewoners in 113 units. In Mechelen wonen 450 bewoners in 150 verschillende units.