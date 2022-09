Franse filmregisseur Jean-Luc Godard overleden

De Franse regisseur en scenarist Jean-Luc Godard is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldde het Franse dagblad Libération dinsdag. De pionierende regisseur van de Franse ‘Nouvelle Vague’-beweging laat een rijk filmoeuvre na. Hij is vooral bekend van films als Breathless, Pierrot le fou en À bout de souffle.

Jean-Luc Godard was een gerenommeerd regisseur in de filmwereld. Hij was vooral bekend om zijn klassiek geworden films Breathless en Contempt. Zijn films poogden de grenzen van wat toen mogelijk werd geacht in film te verleggen. Daardoor brak hij met allerlei gevestigde conventies van de toenmalige Franse cinema.

Jean-Luc Godard werd in 1930 in Parijs geboren en ging naar school in Nyon, in Zwitserland. In 1949 keerde hij terug naar Parijs en kwam hij terecht bij de intellectuele ‘cine-clubs’ die na de oorlog in de Franse hoofdstad floreerden en die de smeltkroes vormden van de Franse ‘Nouvelle Vague’-beweging tijdens de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Godard ontmoette er onder ander criticus André Bazin en zijn toekomstige collega-regisseurs François Truffaut, Claude Chabrol en Jacques Rivette.

Godard was vanaf het begin een buitenbeentje: hij verdedigde de traditionele Hollywoodfilms en verkoos Howard Hawks en Otto Preminger boven toenmalige modieuzere figuren. Godard was ook een liefhebber van de Amerikaanse acteur Humphrey Bogart, iets wat naar voren zou komen in zijn eerste langspeelfilm, Breathless.