Voor het eerst sinds 1936 dode door kangoeroe in Australië

Een 77-jarige Australische man is om het leven gekomen toen hij aangevallen werd door zijn huisdier, een kangoeroe. Dat schrijft BBC.

Het was een familielid dat de 77-jarige Australiër met ernstige verwondingen aantrof in zijn woning in Redmond, goed 400 kilometer ten zuiden van Perth. Volgens een woordvoerder van de politie is de man aangevallen door de kangoeroe die hij als huisdier hield.

Dat het wilde dier hevig stond, bleek ook toen de hulpdiensten toekwamen. Het bleef zich wild gedragen, waardoor het lang duurde voor de ambulanciers konden helpen. De politie schakelde de kangoeroe uiteindelijk uit door hem dood te schieten. Maar tegen dan was ook de man jammerlijk overleden.

Australië telt meer dan 50 miljoen kangoeroes en hoewel het wel vaker voorkomt dat mensen worden aangevallen door kangoeroes, is een dodelijk afloop zeer ongebruikelijk. De voorlaatste melding van een fatale aanval dateert volgens lokale media uit 1936. Toen stierf een 38-jarige man toen hij twee honden van een kangoeroe probeerde te redden.