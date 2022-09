Derde keer, goede keer? Nasa prikt twee nieuwe data voor maanmissie

De lancering van de nieuwe raket naar de maan, die al twee keer werd afgebroken wegens technische problemen, zal ten vroegste op 27 september opstijgen. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa maandag bekendgemaakt.

De lancering werd vorige week een tweede keer afgeblazen. Toen de brandstoftank werd gevuld met vloeibare waterstof ontdekte de Nasa een lek. Het bleek niet mogelijk het probleem op tijd op te lossen. Op 17 september wil de Nasa als proef de tank weer vullen om te kijken of alles dan naar behoren werkt.

Het wordt de derde lanceerpoging. De eerste ging niet door omdat het niet lukte een van de vier raketmotoren op de juiste temperatuur te krijgen. Eerder had Nasa aangekondigd op 23 of 27 september opnieuw een poging te willen doen. Die data worden opnieuw wat verschoven, de ruimtevaartorganisatie zal het nu ten vroegste opnieuw proberen op 27 september, met 2 oktober als reservedatum.

De Verenigde Staten willen over een paar jaar weer mensen naar de maan en terug brengen, voor het eerst sinds 1972. Als generale repetitie moet een ruimtevaartuig zonder mensen aan boord de moeilijke oversteek maken. Het is de bedoeling dat het vaartuig in ongeveer anderhalve maand richting de maan vliegt, er een paar rondjes omheen draait en daarna terugkeert naar de aarde. De vlucht moet eindigen met een plons in de Stille Oceaan, waarbij het vaartuig aan parachutes hangt.

Het Amerikaanse maanprogramma heet Artemis. Die omvat twee gloednieuwe onderdelen die elk hun maidenvlucht zullen beleven: de SLS-draagraket en de Orion-capsule (voor de bemanning tijdens latere missies). SLS staat voor Space Launch System: het is de grootste en krachtigste raket die wordt gelanceerd sinds de Saturnus V, de gigantische raket die een halve eeuw geleden de Apollo-astronauten naar de ruimte bracht.