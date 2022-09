VRT haalt omstreden documentaire ‘Fire’ offline nadat deelnemer betrokken blijkt bij piramidespel

De omstreden miniserie Fire: vroeg op pensioen is niet langer beschikbaar op VRT Max. De openbare omroep heeft de serie offline gehaald nadat bleek dat één van de deelnemers betrokken is bij een Russische piramidespel.

In de vierdelige reeks Fire: vroeg op pensioen komen jongeren aan bod die op korte tijd financieel onafhankelijk willen worden, en zo jong met pensioen willen (Fire staat voor ‘financial independence and early retirement’). Enkelen van hen hopen dat te bereiken met cryptomunten, wat beurswaakhond FSMA ertoe aanzette om de serie als ‘niet realistisch’ en zelfs ‘gevaarlijk’ te bestempelen.

Twee weken na de lancering is de serie echter niet langer te zien op het digitale platform VRT Max, zo meldt de openbare omroep dinsdag. Die beslissing werd genomen nadat uit eigen onderzoek bleek dat één van de deelnemers betrokken zou zijn bij een Russisch piramidespel en sociale media gebruikt om anderen te benaderen.

Over die deelnemer was al ophef ontstaan omdat het luxeleven dat hij online etaleerde eenvoudig te doorprikken was. Zo had hij zichzelf onder meer gefotoshopt op exotische locaties. In de reeks pocht bij met de dagelijkse winst van minstens 1,4 procent, waar de voorbije weken door experts al vraagtekens bij gezet werden. Nu blijk dus dat de jongeman zijn geld verdient via het platform The Future Trade, dat ervoor bekend staat een Russisch piramidespel te zijn.

‘Met Fire hebben we getracht een actueel, weliswaar controversieel, fenomeen te portretteren met reële verhalen en mensen. Dat niet elk verhaal in de reeks even geschikt is als te volgen voorbeeld, was voor elke aandachtige kijker duidelijk. Fire was nooit bedoeld als een educatief programma’, aldus de mededeling van VRT.

‘Maar omdat de druk aanhoudt om de reeks toch een andere roeping toe te dichten dan bedoeld en omdat hiermee helaas ook het ruime, waardevolle educatieve aanbod van VRT wordt ondergraven, hebben we besloten om de reeks uit het aanbod te halen. De discussie rond Fire is intussen een weg ingeslagen waar de reeks helemaal geen antwoord wou op bieden en die haar opzet onrecht aandoet.’