Herfstweer maakt stilaan zijn intrede

Het is dinsdag meestal zwaarbewolkt met plaatselijk wat lichte neerslag. Tegen de avond neemt de kans op regen en buien toe.

We halen maxima tussen 20 en 24 graden, meldt het KMI.

Komende nacht wordt de neerslag intenser, met kans op onweer in het zuiden van het land. Het koelt af naar temperaturen tussen 12 en 16 graden.

Woensdag blijft het zwaarbewolkt. Soms is de regen behoorlijk intens met op veel plaatsen 10 tot 20 mm neerslag. In de zuidelijke landshelft kan dit oplopen tot lokaal 25 à 30 mm of nog wat meer. Daar is er ook onweer mogelijk. De maxima schommelen in de meeste streken rond 17 à 18 graden.

Donderdag krijgen we opklaringen en wolken met enkele lokale buien. Het kwik schommelt tussen de 15 en de 19 graden. .

Van vrijdag tot zondag krijgen we wisselvallig weer met buien en een vrij strakke noordwestenwind. Het wordt koel met maar maxima rond 16 graden.