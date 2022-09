Emmy Awards voor Zendaya en ‘Squid game’-hoofdrolspeler Lee Jung-jae

De Amerikaanse actrice Zendaya, die een jonge drugsverslaafde speelt in de HBO-serie Euphoria, heeft maandagavond in Los Angeles de Emmy Award voor Beste Actrice in een Dramaserie gewonnen. Bij de mannen won Lee Jung-jae voor zijn rol in Squid game.

Het is de tweede Emmy Award voor Zendaya, die actrices Jodie Comer en Sandra Oh (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets) en Reese Witherspoon (The morning show) achter zich liet.

De Koreaan Lee Jung-jae won de Emmy Award voor Beste Acteur in een Dramaserie. De 49-jarige acteur vertolkt in de Netflix-serie Squid game de rol van Seong Gi-hun, die het mysterieuze overlevingsspel uiteindelijk wint. De Koreaan haalde het van Jason Bateman (Ozark), Brian Cox en Jeremy Strong (Succession), Bob Odenkirk (Better call Saul), en Adam Scott (Severance).

In de categorie voor miniseries gaat The White Lotus met het beeldje aan de haal. In de satirische komedie reist een groep rijken af naar een paradijselijk resort op Hawaï. Ted Lasso, dat focust op een een American footballcoach uit de VS die wordt ingehuurd om een Engels voetbalteam te trainen, wint voor het tweede jaar op rij in de categorie komedie.

Succession heeft de prijs voor beste dramaserie van het jaar gewonnen, net als in 2020. De serie was echter in 25 categorieën geselecteerd, maar greep in veel gevallen naast de hoofdprijs.

De Emmy Awards werden maandagavond al voor de 74ste keer uitgereikt in Los Angeles. De naam is een verbastering van ‘Immy’, een merk televisiecamera dat in de jaren ‘40 veel werd gebruikt. Ze gelden als de belangrijkste televisieprijzen in de Verenigde Staten. De avond werd aan elkaar gepraat door Kenan Thompson, bekend van Saturday Night Live.