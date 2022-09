Wil je nog naar Arcade Fire gaan kijken, nu Win Butler van grensoverschrijdend gedrag is beschuldigd? Je kunt de discussie niet rationeel voeren, want liefde voor een band is dat ook niet. ‘En Arcade Fire is toch een band waarvan je denkt dat het mensen zijn met dezelfde waarden als jij.’

De tournee van Arcade Fire was amper vertrokken, of de muzieksite Pitchfork publiceerde drie getuigenissen van fans over grensoverschrijdend gedrag. Win Butler – met zijn vrouw Régine Chassagne de gezichten ...