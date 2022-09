Republikeins protest krijgt geen kans tijdens ceremonies voor Charles III

Lang niet elke Brit is opgetogen met de ceremonies die van Charles III de nieuwe koning moeten maken. Maar protest tijdens de plechtigheden wordt niet geduld.

‘Fuck imperialisme, schaf de monarchie af’ en ‘Niet mijn koning’. Dat is wat een 22-jarige vrouw schreef op een bord dat ze meebracht bij een plechtigheid in Edinburgh. Daar zou een proclamatie worden voorgelezen, een formaliteit voor de troonsoverdracht in Schotland. Veel kans om die te dwarsbomen, kreeg ze niet. Nog voor de start werd ze opgepakt voor verstoring van de openbare orde. Enkele geestesgenoten zonder bordjes slaagden er wel in om door de plechtigheid heen ‘boe’ te roepen.

Eenzelfde tafereel speelde zich af in de stad Oxford. Daar ging het om de 45-jarige Symon Hill, een republikeins activist. Hij passeerde toevallig langs de ceremonie en riep er: ‘Wie heeft hem verkozen?’. Op commentaar van andere omstaanders zette hij zijn tirade voort. ‘Een staatshoofd dat werd opgelegd zonder onze toestemming.’ Drie veiligheidsagenten en de politie namen de man daarop mee naar de combi.

Hill houdt vol dat zijn arrestatie voor de verstoring van de openbare orde onterecht is. Hij zegt dat hij niet de bedoeling had om de plechtigheid te verstoren, maar dat zijn opmerkingen onder de vrije meningsuiting vallen. Op Twitter kan Hill op steun rekenen van mederepublikeinen.