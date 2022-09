Aanslagen van Oekraïens verzet maken Russen bang

‘Er is veel druk op ons’, stuurt Iryna (*) vanuit het bezette Berdjansk in het zuiden van Oekraïne. ‘Door een explosie hadden we enkele dagen geen water en elektriciteit. De scholen zijn heropend, maar ik kan geen Oekraïense les geven. Alles zit in een Russisch jasje. Veel mensen zijn gevlucht. Maar we voelen het Oekraïense leger almaar dichterbij komen.’

Het geslaagde verrassingsoffensief in de regio Charkov biedt de inwoners van Berdjansk hoop. Vanuit het zuiden volgen ze het nieuws van de Oekraïense troepen die in minder dan een week ruim 3.000 kilometer heroverden in de regio Charkov. Het tegenoffensief leverde hen meer gebied op ‘dan de Russen sinds april konden inpalmen’, schrijven Amerikaanse analisten. Ondertussen heeft Kiev naar eigen zeggen 500 vierkante kilometer heroverd in het zuiden. ‘Als hetzelfde scenario zich in het zuiden herhaalt, wordt alles weer snel van Oekraïne’, zegt Iryna.

Sinds het begin van de oorlog is de Oekraïense vrouw samen met haar zoon in Berdjansk gebleven. De zuidelijke havenstad, tussen Cherson en Marioepol, viel een maand na de start van de Russische invasie in handen van de Russen. Iryna zag hoe Russische soldaten dissidente stemmen aanpakten, Russische paspoorten uitdeelden en nieuwe bestuursposten uit de grond stampten. ‘Een dode stad’, noemde ze haar thuisstad toen De Standaard haar in juli sprak. ‘Nu is er opnieuw hoop’, zegt ze.

Opgeblazen of vergiftigd

Die hoop wordt niet alleen gesterkt door de militaire successen. In de schaduw van het tegenoffensief is ook het verzet bezig aan een opmars. In een poging om de plannen van het Kremlin te ondermijnen, richten zij hun pijlen op pro-Russische functionarissen. Ze worden beschoten, opgeblazen, opgehangen of vergiftigd. Alleen al in augustus vonden er negen aanslagen plaats.

Eind augustus werd Alexey Kovalev, de plaatsvervangende leider van Cherson, doodgeschoten in zijn huis in de stad Hola Prystan. Kovalev, een voormalig Oekraïens parlementslid, had in juni aangekondigd dat hij voortaan met de Russen samenwerkt. Ook zijn vriendin is zwaargewond geraakt door een steekwond in de nek.

De moord op Kovalek volgde na een poging tot moord op Vladimir Saldo, de door Moskou aangestelde leider van het bezette Cherson. Saldo werd opgenomen in een ziekenhuis op de Krim nadat hij werd vergiftigd, wellicht door een persoonlijke kok. Hij zou al eerder het doelwit geweest zijn van een aanslag met een autobom in juli. De bom werd evenwel ‘op tijd ontdekt en onschadelijk gemaakt’.

Zoeken naar collaborateurs

De dag nadat Saldo vergiftigd was, werd een andere pro-Russische functionaris in Cherson, Vitaly Gura, voor zijn huis neergeschoten. Gura stierf later in het ziekenhuis. Igor Telegin, aangesteld door Moskou voor de regio Cherson, overleefde een autobomaanslag. In Berdjansk stierf het plaatsvervangend hoofd van de verkeerspolitie, Aleksandr Kolesnikov, na een bomaanslag. Vorige week ontplofte ook de auto van kolonel Artem Bardin. Hij raakte zwaargewond.

‘De aanslagen maken de bezetters bang’, zegt Iryna. ‘Toen de scholen heropenden, bewaakten ze die nog. Nu verlaten ze amper hun post. Meer, ze vluchten weg.’ De verzetsbeweging – vrijwilligers en soldaten die vooral in en rond Cherson actief zijn – creëert angst bij de Russen en Oekraïeners die met hen samenwerken. In juni werd bekend dat Kiev een onderzoek doet naar 480 personen die verdacht worden van collaboratie.

Mede door het verzet blijven de plannen van het Kremlin ‘alleen maar op papier bestaan’, zegt Mykhailo Podolyak, topadviseur van Zelenski aan The Washington Post. De referenda voor een mogelijke annexatie van de bezette gebieden zijn al verschoven naar de herfst ‘om veiligheidsredenen’.

Officieel gaat alles nog volgens plan. Dat maakte Kirill Stremousov, een van de leiders van de door Rusland ingestelde autoriteiten, vanmorgen nogmaals duidelijk. ‘Cherson is en blijft een Russische stad’, schreef hij op Telegram. ‘Niemand zal de stad overgeven, laat staan zich terugtrekken. Niets bedreigt de stad en de regio.’

(*) Iryna is een schuilnaam. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

<div class=”widget archive-list archive--abo” style=”background-color: #fff !important;padding: 0 !important; margin-top: 0;margin-top: 1.42857rem;padding-left: 1.42857rem;padding-right: 1.42857rem;position: relative; overflow: hidden;”><h4 style=”font-size: 0.9rem;text-transform: uppercase;font-weight: 700;margin: 0 0 .85714rem;” class=”alt-family bold”>Lees ook</h4><ul style=”margin: 0;list-style: none;list-style-image: none;padding-left: 0;” class=”widget__list”><li style=”margin-bottom: 1.42857rem;clear: both;position: relative;list-style: none;” class=”list__item-1 padder--0y list__item--plus”><a style=”text-decoration:none !important;color: #000 !important” href=”https://www.standaard.be/cnt/dmf20220911_97613643”><div><img style=”float:left;width:32%;margin-bottom: 2rem; margin-top:0;” class=”pull-left” src=”https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2022/09/12/47f526ec-31df-11ed-915e-26e41a12b9f7.jpg?width=768&format=jpg”></div><div style=”display: flex; flex-direction: column;”><div style=”display: flex; flex-direction: row;align-items:center;”><time style=”margin-left:0.5rem;font-size: .78571rem; text-transform: uppercase;display: inline-block;” datetime=”12/09/2022”>12/09/2022</time><img style=”margin-right: 2px;width: .6rem;margin-left: .21429rem;display: inline-block;vertical-align: middle;height: 0.66rem !important;” src=”https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2020/07/06/pluslogo_witte_achtergrond.png”></div><span class=”tag”></span><p style=”color: #000 !important;text-decoration:underline !important;margin-left: 0.5rem;margin-top:0.3rem;” class=”link--paco”><strong>Kritiek op Poetin en legerleiding neemt toe in Rusland</strong></p></div></a></li></ul></div>