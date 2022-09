Eerste dag proces-aanslagen 22/3: ‘Het lijkt hier wel de zoo van Antwerpen’

‘Een Belgenmop’, ‘de zoo van Antwerpen’, ‘vernederend’. De aanwezigheid van de glazen kooien heeft de gemoederen verhit op de eerste dag van het proces over de aanslagen van 22 maart.

Afbreken of niet afbreken? Wat moet gebeuren met de negen individuele kooien waarin de negen beschuldigden geacht worden terecht te staan, is op de voorbereidende zitting van het assisenproces nog niet duidelijk geworden. Maar als de zitting van vandaag – waar eigenlijk alleen de technische formaliteiten geregeld moesten worden – een voorbode is voor de volgende negen maanden, dan dreigt het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem een bijzonder geanimeerd proces te worden.

Een aantal advocaten, onder wie Stanislas Eskenazi, de advocaat van Mohamed Abrini, dreigde er bij het begin van het proces openlijk mee dat ze hun cliënt niet zouden verdedigen als de kooien zouden blijven staan. De cliënten zelf waren toch aanwezig op de zitting, terwijl ze er eigenlijk niet hadden moeten zijn. Maar slechts twee van hen – Bilal El Makhouki en Hervé Bayingana – bleven zitten. De zeven anderen reageerden bijzonder hevig op het feit dat ze in een individuele glazen box moesten plaatsnemen.

Vuisten op glas

Sofien Ayari, die al voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen van Parijs tot dertig jaar cel werd veroordeeld, weigerde zijn microfoon te gebruiken bij een vraag van de voorzitster en bonkte met zijn vuisten op het glas van zijn box. ‘Als het de bedoeling van het federaal parket was dat onze cliënten zich als wilde dieren zouden gedragen, dan zeg ik: operatie geslaagd’. Isa Gultusar, de advocaat van Ayari, had het manoeuvre van zijn cliënt ook gezien. Hij wees erop dat zijn cliënt zich tijdens het proces in Parijs wel waardig had gedragen, en dat daar geen individuele boxen waren. ‘In Parijs heeft hij zelfs gepraat met een aantal burgerlijke partijen.’

Ook Salah Abdeslam verliet de zaal, ‘uit solidariteit met de anderen’. ‘Op die manier kan geen eerlijk proces gevoerd worden’, voegde hij er nog aan toe. Zijn advocate Delphine Paci voegde er nog aan toe dat Abdeslam ‘geen tijger is die iedereen gaat bespringen’. ‘Een Belgenmop’, vond Jonathan De Taeye, de advocaat van Ali El Haddad Asufi. Sebastien Courtoy, de advocaat van Smail Farisi, vergeleek de kooien met die van een dierentuin. ‘Voortaan zitten er mensen in de zoo van Antwerpen. U mag ze nootjes en bananen komen geven.’

Veiligheid

De twee openbare aanklagers, Paule Somers en Bernard Michel, zien niets onwettigs aan de individuele boxen. ‘De beschuldigden worden als gevaarlijk beoordeeld. Daar is ook reden toe. Zes van de negen zijn veroordeeld in Parijs tot zware straffen wegens de rol die ze hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs. Die mensen staan hier terecht voor de moorden op 29 onschuldige mensen. We moeten ook aan de veiligheid denken van de jury en het publiek.’

De burgerlijke partijen hielden zich stil tijdens de discussie. Maar Maryse Alié, advocaten van slachtofferorganisatie Life4Brussels, vroeg de advocaten van de verdediging om voorzichtig om te springen met termen als ‘foltering’ en ‘mensonterende behandeling’. ‘Vergeet niet dat mijn cliënten al zes jaar in een kooi leven waar ze niet uitraken.’