Hoe Oekraïne Rusland heel slim voor schut zet

Oekraïne slaat terug. Het leger heeft op enkele dagen tijd al drieduizend vierkante kilometer grondgebied heroverd op Rusland. Russische troepen slaan op de vlucht. Hoe heeft Oekraïne dat voor mekaar gekregen en hoe nerveus wordt Poetin daardoor?





In Rusland klinkt voor het eerst kritiek op de operatie in Oekraïne. De kritiek is niet alleen gericht op de generaals en de chef Defensie, ook Poetin zelf wordt genoemd. Zal de president het noodlottige van zijn acties inzien? Of hapt de Russische beer enkel maar even naar adem en mag Oekraïne weldra een zware tegenaanval verwachten?

