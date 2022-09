Belgisch WK-lied wordt gezongen door Oscar and the Wolf

Geen wereldkampioenschap voetbal zonder een WK-lied. De Rode Duivels trekken in november naar Qatar op de tonen van ‘Warrior’, een lied geschreven door Oscar and the Wolf. Op Pukkelpop heeft hij het al voor de eerste keer gebracht.

Max Colombie schreef het lied eigenlijk al een paar maanden geleden. Als een anthem om de strijd aan te gaan en de wereld symbolisch te veroveren. Tot de zanger van Oscar and the Wolf in juli aankondigde om even te stoppen met optreden, om te werken aan zijn angsten en depressie. En ‘Warrior’ kreeg een nieuwe betekenis: het draait ook om eigen angsten overwinnen, onzekerheden overbruggen en meestal gewoon de dag door te komen wanneer je kampt met gevoelens van depressie en neerslachtigheid. De belangrijkste tegenstander is immers niet altijd die op het veld, maar soms ook die in jezelf.

‘Ik sloot mijn laatste twee festivalsets op Lowlands en Pukkelpop af met dit nummer’, zegt Colombie. ‘Soms zijn onze grootste triomfen de momenten waarop we onszelf overwinnen. Dit geldt voor iedereen die ergens voor vecht. Ik hoop dat het ook het vuur van onze Rode Duivels zal voeden, nu ze voor een nieuwe uitdaging staan: het spelen van de wereldbeker.’

Platenfirma Universal Music Belgium omschrijft het zelf als ‘hedendaagse r&b en electro-pop met een actuele dansbare sound, die niet zal misstaan in menig voetbalstadion en onze Rode Duivels tot hun best mogelijke prestatie zal inspireren’.

‘Toen ik het liedje voor het eerst hoorde, werd ik er echt verliefd op’, zegt bondscoach Roberto Martinez. ‘De muziek en tekst beschikken over iets overstijgend waardoor we willen vechten in de nobele zin van het woord. Niet alleen op het voetbalveld, maar ook veelal in het leven. We zullen er alles aan doen om dit Oscar and the Wolf-lied waar te maken en we hopen dat onze fans er evenzeer van zullen genieten als wij bij de Rode Duivels.’

Oscar and the Wolf brengt het lied live in het Koning Boudewijnstadion op 22 september, na de wedstrijd van de Duivels tegen Wales in de Nations League. Het WK start op 20 november 2022. De Belgische ploeg speelt hun groepswedstrijden op 23 november (Canada), 27 november (Marokko) en 1 december (Kroatië).